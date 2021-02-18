«Динамо» Киев — «Брюгге»: прогноз Алексея Андронова на матч 1/16 финала Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Динамо» Киев — «Брюгге».



Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.96.



«Достаточно интересное противостояние, учитывая, что не так давно эти команды оспаривали путёвку в Лигу чемпионов, и тогда «Динамо» не удалось пройти «Брюгге», не удалось составить достойную конкуренцию. Но сейчас совсем другое «Динамо». На мой взгляд, очень многое поменялось – очень опытный тренер Мирча Луческу, который прекрасно понимает, что и как нужно делать. Многие считают, что «Динамо» Лига Европы не особенно нужна, что «Динамо» ей пожертвует, но я думаю, что Луческу не позволит команде расслабиться, потому что важно держать её в тонусе. Хорошие выступления в Лиге Европы помогают «Динамо» и в чемпионате сохранять нужный настрой. Вернулся в строй форвард Артём Беседин, хорошо сыграл в первом матче после возобновления УПЛ. Я думаю, что «Динамо» в хорошем настроении подходит к этой игре.



Коэффициент на победу «Динамо» с форой (0) – 1.96. Букмекеры не очень хорошо отдают отчёт, кто фаворит в этом матче, поэтому такие осторожные коэффициенты дают. Я думаю, что «Динамо» на своём поле в холодную погоду, а в Киеве очень холодно, как и в Москве, вполне может «Брюгге» обыграть», — сказал Андронов.

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