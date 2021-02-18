«Гранада» — «Наполи»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги Европы

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Гранада» — «Наполи».



Ставка: «Наполи» забьёт 1 мяч за 2.55.



«Для «Гранады» — это очень важный матч. Не зря главный тренер андалусийской команды сказал, что в каждом матче каждый футболист его команды будет готов умереть, но не проиграть. Это очень важный матч для «Гранады», которая впервые в своей истории участвует в еврокубках.



У «Гранады» нет никаких титулов. Она никогда не выигрывала даже Кубок Короля или какой-то там Интертото. Её лучшее достижение в истории – шестое место в Примере. В прошлом году команда пробилась в Лигу Европы, заняв седьмое место. Сейчас «Гранада» находится в верхней группе таблицы Примеры, занимая восьмое место. Опять близка к еврокубкам. Удивительно, что второй сезон подряд «Гранада» близка к попаданию в еврокубковую зону.



«Гранада», не обладая большим бюджетом и широким ростером, успешно играла и в Кубке Короля, и в Лиге Европы, и в Примере. В Кубке Испании дошла до четвертьфинала, где на 88-й минуте выигрывала 2:0 у «Барселоны», но в оставшиеся две минуты пропустила два гола и в дополнительное время проиграла по итогу 3:5.



«Гранада» много пропускает. Больше в Примере пропустил только «Кадис». Но мне кажется, что в букмекерской линии «Гранада» недооценена. Для этой команды матч просто исторический. Против такого мощного соперника, как «Наполи», наверное, на международной арене они в жизни не играли. До этого самым сильным соперником был ПСВ. Сейчас играют против знаменитого «Наполи», одного из топ-клубов Италии. Команды, которая гремела в еврокубках. Недавно и давно, и даже в эпоху Диего Марадоны. Хотя какой она там гремела? Проиграла «Спартаку» и уехала домой.



Тем не менее «Гранада» – не такой мощный клуб, как «Наполи», который является очевидным фаворитом. На проход «Наполи» в следующий раунд дают всего 1.35. Мне кажется, что это просто оскорбительно по отношению к испанскому клубу. Всё-таки это представитель Ла Лиги. Букмекеры недооценили «Гранаду», тем более что у «Наполи» много потерь. Там выпало настолько много футболистов основной обоймы, что возможности ротации у Гаттузо очень ограничены.



Недавно команда из Неаполя провела свой лучший матч, обыграв «Ювентус» со счётом 1:0. Между прочим, это вторая подряд победа «Наполи» над «Ювентусом», а ведь нет более важного соперника. Две победы подряд над «Юве» — такого не случалось с «Наполи» много лет. Мне кажется, что эмоционально много сил оставил «Наполи» именно в той игре с «Ювентусом».



Игра против «Гранады» просто рядовая для неаполитанцев. Они отлично понимают, что в ответной игре они исправятся. Им важно играть за попадание в четвёрку Серии А. Для «Гранады» это просто матч жизни. Команда будет биться там изо всех сил. Это может уравнять шансы, плюс фактор своего поля. «Гранада» тут покажет достойную игру, может пропустить, но вряд ли проиграет.



Три ставки у меня на эту игру. Выбирайте сами, на что можно ставить, я просто делюсь своими мыслями. У меня есть такая чуйка, что «Наполи» забьёт ровно один гол. Учитывая, как много пропускает «Гранада», «Наполи» сможет отличиться. Но учитывая, как «Гранада» настраивается на этот матч, то больше одного гола она не пропустит.



Вторая ставка довольно-таки нетипичная. Никогда ранее не выбирал, даже сомневался, будет ли она в линии, но и такое нашлось — «обе команды забьют и тотал матча меньше 3.5 мяча». Мне кажется, что там может быть и 1:1, и 2:1, причём в чью угодно пользу.



Последний, самый простой вариант — «Гранада» не проиграет, и тотал будет меньше 4.5 мяча. На это коэффициент 1.84. Самая банальная ставка. Мне кажется, что букмекеры немного недооценили «Гранаду». На победу андалусийцев я бы не ставил, а вот то, что игра не будет результативной и они не проиграют, на это я поставлю», — сказал Вишневский.