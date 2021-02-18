«Бенфика» — «Арсенал»: ставка Ильи Казакова на матч 1/16 финала Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021«Бенфика» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют за 1.59.



«Бенфика» и «Арсенал» играют на нейтральном поле — в Риме. Шансы «канониров» по этой причине смотрятся чуть выше, чем было бы в Лиссабоне.



Однако «Бенфика» достаточно неплохо играет на выезде в Португалии: четыре победы, три ничьи, два проигрыша. И разница мячей положительная. Это нормальная практика для чемпионата Португалии. «Бенфика» — один из грандов местного футбола на протяжении долгого времени.



Уже в 12 матчах за пределами родного стадиона «Бенфика» играет в обороне небезупречно. На ноль сыграла только дважды. Думаю, «Арсенал» в этой встрече должен забить.



Если говорить о статистике, то «Бенфика» выигрывала в каждом третьем последнем матче. У «Арсенала» побед не больше.



Предлагаю взять «обе забьют». Встреча атакующих команд. Они не лучшим образом играют в обороне, не слишком надёжно».

«Бенфика» — «Арсенал». Прогноз: последний шанс для Обамеянга и Артеты замолить грехи Габонец на днях оформил хет-трик, но португальцы забили 18 голов на групповом этапе Лиги Европы.