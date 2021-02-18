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«Лилль» — «Аякс»: прогноз Романа Нагучева на игру плей-офф Лиги Европы

«Лилль» — «Аякс»: прогноз Романа Нагучева на игру плей-офф Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Лилль» — «Аякс».

Ставка: «Лилль» не проиграет и обе забьют за 2.11.

«У «Аякса» куча потерь. Главная утрата – Себастьен Халлер, который забивает в каждой игре чемпионата Голландии. Здесь он «Аяксу» не поможет, потому что его забыли заявить на Лигу Европы.

Без такого бомбардира место центрального нападающего, скорее всего, займет Душан Тадич, но у него с результативностью в последнее время нелады. Хотя он передачи раздает исправно. Может, он и вспомнит, что такое быть бомбардиром.

Мне кажется, что игра получится верховой, а обе команды забьют. Но «Аякс» в гостях всегда не так убедителен, как дома. Поэтому я подозреваю, что «Лилль» не проиграет», = сказал Нагучев.

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