«Ред Булл Зальцбург» — «Вильярреал»: ставка Константина Генича на игру Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Вильярреал». Это первая встреча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.66.
«Вот где должны быть голы, так это в паре «Зальцбург» — «Вильярреал». Вернулся Жерар Морено у «Вильярреала». Сразу же он начал забивать — два мяча «Эльче», в последнем туре отличился с пенальти с «Бетисом» (1:2). «Зальцбург» видели против «Локомотива» в Лиге чемпионов. Команда очень смелая. Да, потеряли Собослаи, лидера. Но остались нападающие хорошие — тот же Дака. В чемпионате в последнем матче «Зальцбург» выдал сумасшедшую игру против «Тироля», забив в концовке и выиграв 4:2.
Я думаю, что «Зальцбург» вынудит «Вильярреал» играть достаточно агрессивно — близко к открытому футболу. У «Вильярреала» хороший подбор игроков, он может поддержать посыл австрийской команды. Мой прогноз — «тотал больше 2.5 мяча» за 1.66. Также рассмотрел бы «тотал больше 3 мячей с расходом» за 2.12», — сказал Генич.
- 18 февраля 2021
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:39
-
08:19