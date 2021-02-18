«Ред Булл Зальцбург» — «Вильярреал»: ставка Константина Генича на игру Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Вильярреал». Это первая встреча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.66.



«Вот где должны быть голы, так это в паре «Зальцбург» — «Вильярреал». Вернулся Жерар Морено у «Вильярреала». Сразу же он начал забивать — два мяча «Эльче», в последнем туре отличился с пенальти с «Бетисом» (1:2). «Зальцбург» видели против «Локомотива» в Лиге чемпионов. Команда очень смелая. Да, потеряли Собослаи, лидера. Но остались нападающие хорошие — тот же Дака. В чемпионате в последнем матче «Зальцбург» выдал сумасшедшую игру против «Тироля», забив в концовке и выиграв 4:2.



Я думаю, что «Зальцбург» вынудит «Вильярреал» играть достаточно агрессивно — близко к открытому футболу. У «Вильярреала» хороший подбор игроков, он может поддержать посыл австрийской команды. Мой прогноз — «тотал больше 2.5 мяча» за 1.66. Также рассмотрел бы «тотал больше 3 мячей с расходом» за 2.12», — сказал Генич.