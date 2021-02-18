«Реал Сосьедад» — «МЮ»: прогноз Константина Генича на игру Лиги Европы в Австрии

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Это первая встреча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет за 1.70.



«Очень любопытная испано-английская пара. Не знаю, какова мотивация «Ман Юнайтед» в этом турнире. Он идет вторым в АПЛ. Понятно, что городских соседей, «Ман Сити», догнать будет очень тяжело. У «Сити» матч в запасе, а разница уже 7 очков. Основная задача «МЮ» — удержать место в топ-4. Вровень идет «Лестер», «Челси» чуть-чуть отстает, «Вест Хэм» недалеко, последнего слова не сказал «Ливерпуль». Насколько интересна «МЮ» Лига Европы, не совсем понятно.



У «Юнайтед» есть кадровые проблемы. Пропустят встречу, скорее всего, Мактоминей и Марсьяль, Ван де Бек с Кавани не сыграют. У «Сосьедада» же все сильнейшие в строю



В последнем туре команда Альгуасиля одержала важную победу над «Хетафе» в гостях (1:0). Сыграли очень здорово в обороне, ничего не дали создать сопернику впереди.



Матч пройдет на нейтральном поле в Турине. Но сейчас в любом случае матчи без зрителей, поэтому деление на матчи домашние и гостевые — условное.



Я думаю, что «Сосьедад» на Лигу Европы настроен. Команда сейчас в неплохом состоянии находится. Александр Исак забивает в каждом матче. Интересно, что в ЛЕ он пока не забивал. Думаю, «Сосьедад» имеет неплохие шансы не проиграть в первом матче», — сказал Генич.