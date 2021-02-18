«Краснодар» — «Динамо» Загреб: результат матча 18.02.2021, какой счёт, кто забил

В первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:3.



На 15-й минуте счёт открыл форвард «Динамо» Бруно Петкович, ему ассистировал Мислав Оршич. На исходе получаса игры забил нападающий краснодарцев Маркус Берг.

В начале второго тайма Петкович оформил дубль, голевую передачу вновь отдал Оршич. Виктор Классон восстановил равновесие в счёте на 69-й минуте, ему ассистировал Берг. Однако полузащитник Ияйи Атимвен на 75-й минуте принёс хорватам победу.

Поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.34. Успех «Динамо» оценивался в 3.58: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3580 рублей. Поставить на ничью предлагали за 3.38.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.12, «обе забьют» — за 1.94. На точный счёт 2:3 можно было поставить за 35.0.