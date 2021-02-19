«Краснодар» — «Динамо» Загреб: как сыграли 18 февраля, кто победил, авторы голов

В первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:3.
На 15-й минуте счёт открыл форвард «Динамо» Бруно Петкович, ему ассистировал Мислав Оршич. На исходе получаса игры отличился нападающий краснодарцев Маркус Берг.
В начале второго тайма Петкович оформил дубль, голевую передачу вновь отдал Оршич. Виктор Классон восстановил равновесие в счёте на 69-й минуте, ему ассистировал Берг. Однако полузащитник Ияйи Атимвен на 75-й минуте принёс хорватам победу.
Поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.34. Успех «Динамо» оценивался в 3.58: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3580 рублей. Поставить на ничью предлагали за 3.38.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.12, «обе забьют» — за 1.94. На точный счёт 2:3 можно было поставить за 35.0.
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