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«Реал Сосьедад» — «МЮ»: результат матча 18.02.2021, какой счёт, как сыграли, кто забил

«Реал Сосьедад» — «МЮ»: результат матча 18.02.2021, какой счёт, как сыграли, кто забил
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В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА встречались испанский «Реал Сосьедад» и английский «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на нейтральном стадионе — «Альянц» в Турине (Италия) и завершилась со счётом 4:0 в пользу «красных дьяволов».

Счёт в матче был открыт на 27-й минуте — первый гол «МЮ» забил Бруну Фернандеш. После перерыва, на 57-й минуте, португальский плеймейкер удвоил счёт. На 65-й минуте преимущество «красных дьяволов» упрочил Маркус Рашфорд. На 90-й минуте матча игрок «Манчестер Юнайтед» Дэниэл Джеймс забил четвёртый гол.

Поставить на победу британской команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.23: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2230 рублей. Успех испанцев оценивался в 3.30, ничья — в 3.55.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.90, «обе забьют — нет» — за 2.15, а победа «МЮ» всухую — за 3.90.

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