Наоми Осака — Дженифер Брэди: прогноз Сергея Фомина на финал Australian Open 2021

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч финал женской сетки Australian Open Наоми Осака — Дженифер Брэди.

Ставка: победа Брэди с форой (+5.5 гейма) за 1.69.

«Финал женского турнира приближается на Australian Open, и если участие в нем Наоми Осаки вполне закономерно и предсказуемо, то американка Дженифер Брэди уже сотворила мини-сенсацию. Дебютирует она в финалах «Шлема», с чем ее и поздравляем, а также надеемся, что настроена она на жесткую борьбу.



Возможности определенно есть. Ровно выступает Брэди еще со старта сезона — на мельбурнском турнире перед АО до четвертьфинала дошла. Ну а уже здесь, на мэйджоре, крайне повезло ей с сеткой — в каждом матче нужно было всего-то подтвердить статус фаворита, что она и сделала.



У Осаки ситуация практически идентичная, с той лишь разностью, что посильнее у нее некоторые соперницы попадались, но настоящих проблем никто из них доставить японке не смогли.



Осака с Брэди выдали интереснейший матч в полуфинале US Open прошлого года, тогда в трех сетах «дожала» американку японская теннисистка. А в целом три личные встречи у них было, 2:1 в пользу Осаки, но все в борьбе и во всех проходила выбранная нами фора. Быстрое покрытие, жажда реванша и неплохая форма должны помочь Дженифер Брэди побороться за главный трофей в своей жизни».