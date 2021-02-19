Даниил Медведев – Стефанос Циципас: прогноз Надежды Петровой на матч Australian Open

Бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Австралии Даниил Медведев – Стефанос Циципас.



Ставка: победа Медведева за 1.43.

«Во втором полуфинале встречаются наш Даниил Медведев (четвертый сеяный, четвертая ракетка мира) с молодым греком Стефаносом Циципасом (пятый сеяный, шеста ракетка мира). Медведев после этого полуфинала должен подняться на третью строчку мирового рейтинга.



Медведев с Циципасом встречались уже довольно часто – между собой они провели шесть матчей и пять раз побеждал Даниил. Своей единственной победы грек добился в их последней очной дуэли в 2019 году в Лондоне.



Медведев очень уверенно идет в этом году — выиграл уже девять матчей, ни разу не проиграв. У Циципаса – шесть побед и тоже ни одного поражения. В четвертьфинале нынешнего турнира Медведев легко разобрался с Андреем Рублевым, в трех сетах, а вот Циципас провел сумасшедший матч против Рафаэля Надаля. Уступая после двух сетов, грек сумел переломить ход борьбы и в итоге выиграл. Этот факт должен придать ему еще больше уверенности, с другой стороны, на его игре может сказаться усталость. Успеет ли он восстановиться?



Циципас паренек упертый, будет биться, но у Медведева больше опыта. Уверена, что Медведев победит и выйдет в финал, где его уже ждет Новак Джокович. Ставим на победу Медведева в матче за 1.43».