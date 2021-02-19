Медведев — Циципас: смотреть онлайн, во сколько начало, какой канал покажет трансляцию

Сегодня, 19 февраля, состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, и представитель Греции Стефанос Циципас (5). В прямом эфире игру покажет телеканал Eurosport.
Поединок поставлен третьим запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск. По личным встречам впереди Медведев — 5-1.
Победитель этого поединка в финале сыграет с действующим чемпионом, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.45, успех Циципаса оценён коэффициентом 2.80.
Аналитики не уверены, что матч Даниил Медведев — Стефанос Циципас получится упорным: ставки на тотал больше 40.0 гейма принимаются за 1.90, тотал меньше 40.0 гейма оценён коэффициентом 1.90. Тотал больше 3.5 сета идёт за 1.54.
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