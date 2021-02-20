Биатлон сегодня, ЧМ-2021: расписание, во сколько начало, где смотреть, прогнозы и ставки
С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) проходит чемпионат мира по биатлону. 2 февраля состоятся женская и мужская эстафеты.
Женская эстафета 4 х 6 км начнётся в 13:45 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Матч ТВ».
Мужская эстафета 4 х 7,5 км стартует в 17:00 мск. В прямом эфире её покажет Первый канал.
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Расписание соревнований
20 февраля
13:45. Эстафета, женщины.
17:00. Эстафета, мужчины.
21 февраля
14:30. Масс-старт, женщины.
17:15. Масс-старт, мужчины.
Состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.
Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.
Биатлон. Эстафета, женщины. Прогноз: сборная России опять пролетит мимо медалей на ЧМ-2021
До конца ЧМ-2021 осталось четыре гонки, а у России нет медалей. Похоже, девушки не порадуют.
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