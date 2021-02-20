ЧМ-2021 по биатлону, 20.02.2021: календарь на сегодня, смотреть онлайн, на каком канале

С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) проходит чемпионат мира по биатлону. 20 февраля состоятся женская и мужская эстафеты.



Женская эстафета 4 х 6 км начнётся в 13:45 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Матч ТВ».



Мужская эстафета 4 х 7,5 км стартует в 17:00 мск. В прямом эфире её покажет Первый канал.



Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения

Расписание соревнований



20 февраля

13:45. Эстафета, женщины.

17:00. Эстафета, мужчины.



21 февраля

14:30. Масс-старт, женщины.

17:15. Масс-старт, мужчины.



Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.



Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.