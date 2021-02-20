Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Женская эстафета на ЧМ-2021: во сколько начало, какой канал покажет, где смотреть эфир

Женская эстафета на ЧМ-2021: во сколько начало, какой канал покажет, где смотреть эфир
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) проходит чемпионат мира по биатлону. 20 февраля состоятся женская и мужская эстафеты.

Женская эстафета 4 х 6 км начнётся в 13:45 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Матч ТВ».

Мужская эстафета 4 х 7,5 км стартует в 17:00 мск. В прямом эфире её покажет Первый канал.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Расписание соревнований

20 февраля
13:45. Эстафета, женщины.
17:00. Эстафета, мужчины.

21 февраля
14:30. Масс-старт, женщины.
17:15. Масс-старт, мужчины.

Состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021