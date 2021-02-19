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Даниил Медведев — Стефанос Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал Australian Open

Даниил Медведев — Стефанос Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал Australian Open
Ставки / Прогнозы 0
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил МедведевСтефанос Циципас в 1/2 финала Australian Open-2021.

Ставка: победа Медведева за 1.45.

«Мужской полуфинал – Даниил Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом. Очень интересно будет складываться эта встреча.

Циципас сотворил какое-то чудо в предыдущем матче! Напомню, что он обыграл Надаля. Дальше — Медведев. Не очень любит он играть с Медведевым. Даня на задней линии хоть и меньше рискует, но зато он очень стабилен. Его сложно выбить из колеи, он хорошо двигается, несмотря на высокий рост, и классно подаёт.

Что по Циципасу? Он просто феноменально отыграл против Рафы, хотя уступал, но сделал камбэк. Но кажется, что он устал. Сложно сказать, как он будет чувствовать в физическом плане. Скорее всего, он сможет где-то побороться, но мне кажется, что Медведев его измотает, потому что в два удара Даня играть не будет. На приёме тоже будет завязывать розыгрыши россиянин. Я думаю, что этот момент повлияет на состояние Циципаса, он устанет быстрее после матча с Надалем. Предполагаю, что Медведев выйдет в финал», — сказала Чакветадзе.

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