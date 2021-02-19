Даниил Медведев – Стефанос Циципас: прогноз Владимира Чаплыгина на матч Australian Open

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин даёт прогноз на второй полуфинальный матч мужской сетки Australian Open 2021.



Ставка: средняя скорость 1-й подачи Циципаса меньше 193,5 км/ч за 1.85.



«Давайте проследим пусть Стефаноса по турнирной лестнице. В первом и втором кругах средняя скорость его первой подачи составила 195 км/ч. В третьем круге она упала до 193 км/ч. Матч четвёртого круга не состоялся из-за того, что соперник грека, итальянец Маттео Берреттини, не явился на корт. А вот эпичный четвертьфинальный поединок против Рафаэля Надаля закончился с результатом 193 км/ч.



Давно подметил одну интересную вещь. На турнирах «Большого шлема» стартовые матчи топовые теннисисты пусть и проводят в режиме экономии энергии, но демонстрируют более высокую скорость подачи. Видимо, по ходу турнира начинает сказываться усталость.



Впрочем, для меня самым главным ориентиром служит противостояние Медведева и Циципаса во втором круге US Open 2018. Тогда по итогам четырёх сетов средняя скорость первой подачи грека составила 186 км/ч. Понятно, что за прошедшее время правнук Старостина значительно прибавил в силе. Но думаю, что пробить тотал 193,5 км/ч он всё-таки не сможет», — сказал Чаплыгин.

Даниил Медведев — Стефанос Циципас. Прогноз: первую ракетку России ждёт игра на выживание Грек показал характер в четвертьфинале с Надалем. Даниила ждут проблемы.