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Китайский букмекер предлагал киберспортивной команде сдать матч за $ 12 тыс.

Китайский букмекер предлагал киберспортивной команде сдать матч за $ 12 тыс.
Ставки / Прогнозы 0

Китайский букмекер предлагал команде Imperial Pro Gaming сдать матч за $ 12 тыс. Об этом рассказал бывший менеджер команды Андрей Zealoth Лозинский. Он показал переписку с представителем букмекера. Мошенник обещал заплатить $ 12 тыс., если Imperial Pro Gaming проиграет VP.Prodigy во втором дивизионе Dota Pro Circuit 2021 для СНГ.

Более того, собеседник Лозинского предлагал и другой вариант — $ 5000 за поражение команды на одной карте. Он уверял, что его букмекерская компания работает только на территории Китая, поэтому сделка будет безопасной и останется в тайне. Кроме того мошенник предлагал Imperial Pro Gaming долгосрочное сотрудничество, однако менеджер российской команды отказался от предложения.

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