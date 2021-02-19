Президент UFC Дейна Уайт проиграл на ставках $1 млн и назвал себя «ставочным дегенератом»

Президент UFC Дейна Уайт признался, что постоянно делает ставки на спорт. Он даже назвал себя «ставочным дегенератом».



«Мой самый большой перерыв — 7-8 месяцев. Это было, когда начался коронавирус и просто не на что было ставить. Послушайте, я ставочный дегенерат. Мне нужно ставить, я гэмблер, это делает меня счастливее, мое состояние улучшается, когда я выигрываю, и события смотреть интереснее, когда ты сделал ставку», — заявил Уайт.



Кроме того, глава UFC признался, что самый большой его проигрыш на ставках — $1 млн.



«Как же звали того парня… Точно, Джермейн Тейлор. А с кем он дрался? Я должен впомнить ведь меня тогда поимели…Длинный белый парень из Огайо. Да, Келли Павлик! Тогда я впервые поставил $1 млн, я был полностью уверен в исходе. Я был уверен, что Тейлор выиграет. Но его уничтожили», — рассказал Уайт.