Букмекеры оценили шансы Кокорина забить гол за «Фиорентину» в матче со «Специей»

Сегодня, 19 февраля, «Фиорентина» проведёт свой очередной матч в Серии А. Соперник — «Специя». Главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли заявил, что российский нападающий Александр Кокорин попадёт в заявку на матч, но вряд ли выйдет на поле, поскольку его физическое состояние пока не идеально.



Букмекеры всё же принимают ставки на то, что Кокорин не просто выйдет на поле, но и забьёт гол. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 3.45. Это примерно 27% вероятности.



Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» этой зимой. Пока что на его счету всего один матч в Серии А. В поединке с «Интером» российский нападающий провёл на поле около 20 минут, но не отметился результативными действиями.



После 22 туров «Фиорентина» занимает 16-е место в Серии А, набрав 22 очка.