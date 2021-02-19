«Бетис» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Бетис» — «Хетафе».
Ставка: «Бетис» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.84.
«Бетис» в последнее время превратился в совсем развесёлую команду с кучей голевых моментов у своих и чужих ворот в каждой игре. «Хетафе», напротив, прагматичная и закрытая команда. Но предположу, что лихой стиль игры «Бетиса» всё же обернётся в этом матче парочкой голов. Тем более что у «Бетиса» среди травмированных игроков основного состава сплошь защитники (Марк Бартра и Виктор Руис), а у «Хетафе» потерь нет вообще. При этом, скорее всего, «Бетис» не проиграет. На то, что хозяева поля не уступят при тотале более 1.5 голов, коэффициент составляет 1.84. Достойное предложение», — сказал Вишневский.
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