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Шансы «Краснодара» выиграть Лигу Европы упали в 3 раза после поражения от «Динамо» Зг дома

Шансы «Краснодара» выиграть Лигу Европы упали в 3 раза после поражения от «Динамо» Зг дома
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Вчера состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. «Краснодар» на своем поле проиграл загребскому «Динамо» 2:3. У команды Мурада Мусаева остаётся шанс всё исправить в выездном поединке, но букмекеры скептически относятся к этому.

Сейчас поставить на то, что «Краснодар» выиграет Лигу Европы, можно с коэффициентом 150.00. При этом перед первым матчем можно было сделать ставку на «быков» с коэффициентом 50.00. Таким образом, шансы российского клуба уменьшились втрое. А вот вероятность триумфа хорватской команды увеличилась в 2 раза: сейчас на победу «Динамо» из Загреба дают коэффициент 75.00, тогда как перед первым матчем коэффициет составлял 150.00.

Фаворит, по оценке аналитиков, «Манчестер Юнайтед», на англичан можно поставить за 4.50. Команда Уле-Гуннара Сульшера на выезде забила 4 мяча в ворота «Реала Сосьедад». Также в числе фаворитов «Тоттенхэм» (5.50), «Арсенал» (10.00) и «Милан» (11.00).

Кто выиграет Лигу Европы? Англичане, Златан, а может быть, и «Краснодар»!
Моуринью, Сульшер и Артета – главные претенденты!
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