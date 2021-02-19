Наоми Осака — Дженнифер Брэди: прогноз Ильи Родина на финал Australian Open 2021

Профессиональный гандикапер Илья Родин дал прогноз на матч финала Australian Open 2021 Наоми Осака — Дженнифер Брэди.

Ставка: тотал больше 19.5 гейма за 1.71.

«Если Наоми Осаку ожидали многие в финале, то Брэди удивила! Для меня, как показывает практика, выбор прогноза на финал не вызывает особых сложностей. Очевидно, что Осака будет идти фаворитом по котировкам у букмекеров, а Брэди – андердогом. Согласен ли я с такой раскладкой в преддверии матча? И да, и нет. Да, Осака мощнее, соперниц прошла на порядок выше и первая ракетка мира. Но это финал, где, как всегда, можно ожидать все, что угодно! Статистика также показывает, что не все так однозначно со стороны Наоми. Очень много равных показателей.



Как бы там ни было, предлагаю сыграть ставку от Брэди. Да будет рубка в финале!»