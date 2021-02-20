«Динамо» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Егорова на матч 1/8 финала Кубка России

Журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021 «Динамо» Москва — «Спартак».



Ставка: победа «Динамо» за 2.54.



«Спартак» тянул с покупкой Квинси Промеса, все ждали, ждали, а Федун все экономил и экономил, а теперь непонятно, когда он приедет и когда сможет сыграть. Футболист хороший, умеет делать результат. Таким видим «Спартак». Непонятно, кто вообще будет играть в основе, так как еще и концовка минувшей части чемпионата была так себе.



Что можно сказать о «Динамо»? Очень молодая команда, с техничными футболистами. Говорим о центре поля, команда постоянно прибавляет и набирает. Смотрел матч с «Рубином», так вот они первый тайм очень мощно возили «Рубин». Было забито два мяча с неоднозначных пенальти.



Мой прогноз — победа «Динамо». Тут нет ничего страшного. «Динамо» — команда прогрессирующая, молодая и играет на своем поле. «Спартак» — не совсем понятно, что с ним будет дальше, приедет ли Промес. Нет у «Спартака» целостности. Итак, победа «Динамо».