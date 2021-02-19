«Динамо» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 1/8 финала Кубка России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021 «Динамо» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.25.

«Спартак» подходит к матчу в хорошем настроении и составе. Да, Промес не успел присоединиться к команде, но и нынешний состав вполне боеспособен (даже Соболев в теории может выйти на замену), а с появлением Хендрикса красно-белые серьезно укрепили середину поля.



«Динамо» всегда непростой соперник для красно-белых, но я считаю команду Доменико Тедеско фаворитом. В худшем для нее случае матч уйдет в серию пенальти.



Поставить почти за 2 на проход в следующий раунд — на мой взгляд, хорошая сделка. Можно также выбрать вариант Х2 или Ф2 (0).



Кроме того, я ожидаю, что матч получится нерезультативным. Холодная погода и старт сезона могут наложить свой отпечаток на гору в атаке. Кэф на ТМ 2.5 очень низкий. Поэтому я соединю эту ставку с Х2.



И наконец, первый тайм по моим ожиданиям вряд ли получится богатым на голы — команды будут привыкать к погоде и полю, присматриваться друг к другу, и вообще они отвыкли от футбола. Вряд ли до перерыва случится более одного мяча. Можно вообще рискнуть и взять ТМ 0.5".