«Динамо» — «Спартак»: прогноз Александра Вишневского на матч Кубка России

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021 «Динамо» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.89, тотал меньше 2.5 гола за 1.65.

«Не знаю, что выросло под черепной коробкой у тех, кто ставит матчи чемпионата и Кубка России на зимние месяцы. Кто бы мог предположить, что если назначить московский матч Кубка России на февраль, то погода может оказаться не самой футбольной? Но 20 февраля температура, согласно прогнозу метеорологических капперов, в Москве будет от минус 24 до минус 15 градусов. Что вкупе с долгими снегопадами в столице ставит проведение матча «Динамо» — «Спартак» под большое сомнение. Но если игра состоится, то я поставлю в ней на тотал меньше 2.5 мяча. В такой мороз создавать голевые моменты сложно. А «Динамо» и «Спартак» и в нормальную погоду тоже мало радовали своих болельщиков голами в дерби. В четырех последних матчах были победы «Спартака» 1:0 и 2:0 и ничьи 0:0 и 1:1.



Стоит также отметить, что спартаковцы неделю готовились к матчу в Москве и более-менее привыкли к морозу, а «Динамо» возвращается из теплых краев не особенно готовым к такому трешу. Поэтому мне также нравится ставка на то, что «Спартак» не проиграет при тотале меньше 3.5».