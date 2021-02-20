«Атлетико Мадрид» — «Леванте»: прогноз Александра Вишневского на матч Ла Лиги

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико Мадрид» — «Леванте».
Ставка: победа «Атлетико» в 1-2 мяча за 2.02.
«Причудами испанского календаря этим командам выпало играть дважды в течение четырех дней. Игра в Валенсии в среду завершилась сенсационной ничьей 1:1, хотя по игре «Атлетико» заслуживал победы. Мадридцев подвела реализация голевых моментов. И теперь на своем поле «матрасники» наверняка победят.
Стоит отметить, что сразу два футболиста «Атлетико» — Савич и Сауль — в прошлой игре получили по лимитной желтой карточке, поэтому они пропустят новую встречу с «лягушками» и будут сразу готовиться к битве с «Челси». Но у Диего Симеоне сейчас достаточно возможностей для ротации состава. Вместе с тем мадридцы будут стремиться сохранить максимум сил к игре против «Челси». Поэтому поставлю на победу «Атлетико», но не с крупным счетом. Выигрыш «индейцев» с разницей в один-два мяча оценивается коэффициентом 2.02».
- 20 февраля 2021
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
- 19 февраля 2021
-
23:15
-
22:59
-
21:00
-
20:32
-
19:00
-
18:30
-
18:00