«Барселона» — «Кадис»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Кадис».



Ставка: победа «Барселоны» в 1-2 мяча за 2.25.



«За что теперь бороться, когда в чемпионской гонке «Атлетико» уже никак не догнать? Не знаю. Но давайте обратимся к истории. Что делала «Барселона» в предыдущие сезоны, когда она проваливала решающие матчи Лиги чемпионов?



Итак, поражение в этом сезоне от «Ювентуса» 0:3, из-за которого «Барселона» оказалась на втором месте в группе и получила в соперники «ПСЖ». В следующем матче «Барселона» сыграла дома с «Леванте» 1:0. Затем 0:4 от «Ливерпуля» — какой это был кошмар. В следующем матче «Барселона» выигрывает у «Хетафе» 2:0. Вы помните этот ужас, 0:3 от «Ромы»? В следующем матче дома с «Валенсией» «Барселона» побеждает 2:1. Поражение от «ПСЖ» 0:4, когда казалось, что все, но случился феерический камбэк 6:1, но сейчас его не будет. Как «Барселона» сыграла потом? Выиграла дома у «Леганеса» 2:1. Недавнее поражение от мадридского «Реала», которое предрешило во многом судьбу чемпионской гонки, после него «Барселона» выиграла у «Реал Сосьедада» 1:0.



О чем нам говорят все эти примеры? Что «Барселона» не опускает руки, когда все проиграно, остается профессионализм. Команда всегда выигрывает следующие матчи, но никогда не выигрывает крупно. На это я и рискну поставить, что «Барселона» у «Кадиса» выиграет с разницей 1-2 мяча. Со стороны может показаться, что «Барса» забьет много, потому что «Кадис» пропускает катастрофически много. В четырех последних турах результаты «Кадиса» таковы: 0:3, 0:4, 1:4 и 2:4. Тем не менее, в первом круге «Кадис» обыграл «Барсу» на своем поле 2:1. А еще этот новичок Примеры выиграл у «Реала» — команда умеет настраиваться, но разница в классе такая, что «Барселона» все-таки выиграет.



Какие настроения у «Барселоны» после того, как Гризманн и Пике ругались матом на футбольном поле, после того, как Гризманн сразу после матч сел и улетел отдыхать во Францию? Мне кажется, здесь победа у «Барселоны» будет».