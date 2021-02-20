«Ак Барс» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Спартак».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.56.

«Как и ожидалось, в Нижнем Новгороде достаточно смиренно отнеслись к спартаковским «хотелкам». Надо вам кровь из носу два очка, готовы вы ради этого вышибать искры во вратарских и рвать плоть зубами – да возьмите, что нам, жалко, что ли?



В Казани картина будет немного другой. Во-первых, «Ак Барс» под нагрузками, что показал матч в Уфе, – «большие татары» были там тяжеловаты. Но из солнечного Башкортостана они вернулись слегка, мягко говоря, расстроенными. Все-таки «Зеленое дерби» — вещь принципиальная в обеих республиках. Там на матчах «Тороса» с «Нефтяником» крыша с арены того гляди слетит, а уж когда главные республиканские команды играют…



В свою очередь, у «Спартака» снижается мотивационный накал. «Витязь» обогнан, в спину дышать не будет, поскольку в этот день не играет. Биться, конечно, красно-белые будут, не без этого. Но разрыва аорты за победу ждать не следует, а без этого в Казани придется тяжеловато.



Поэтому мои предпочтения лежат в хозяйской раздевалке. Полагаю, что даже подгруженный к плей-офф «Ак Барс», пусть не без труда, но все-таки дожмет-домытарит красно-белых. Да, с минимальным счетом, да, скорее всего, в совершенно низовом матче, но при этом в основное время. Потому что в предыдущем туре казанцам повезло – ЦСКА тоже проиграл, но в следующем может не повезти».