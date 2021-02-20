«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз Дмитрия Егорова на дерби в 25-м туре чемпионата Англии

Журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 25-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Эвертон».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.40.



«Ровно год и два месяца назад я был на этой игре в Ливерпуле. Сразу хочу сказать, что город, естественно, красный. Гуляешь по городу, а там кто-то проводит экскурсии для гостей «Ливерпуля», чтобы они поговорили именно об этом клубе. Если раньше на всех прилавках стояли фигурки «The Beatles», то сейчас стоят фигурки футболистов «Ливерпуля», а «Эвертон» где-то в сторонке – пару шарфиков, пару фигурок.



Нельзя сказать, что это мощное, яркое и злое дерби. Нет, это абсолютно дружелюбное дерби, построенное на всем известной трагедии. После нее болельщик «Эвертона» устроил длительную пешую прогулку, пройдя чуть ли не 100 километров, чтобы собрать деньги болельщикам «Ливерпуля». С тех пор фанаты собираются перед матчами у памятников, очень дружелюбно все настроены. Я веду к тому, что нет такого, что игроки умирают на поле, что одна цель в жизни – победить друг друга.



Сейчас у команд много травмированных. У «Ливерпуля» в основном проблемы в защите, а у «Эвертона» с нападением большая беда. Но если «Ливерпуль» может хотя бы какого-то уровня найти, то когда у «Эвертона» выпадают футболисты высокого уровня, то сразу получается полная жо… Мы могли ее видеть в матче с «Фулхэмом» в предыдущем туре.



«Ливерпуль» настраивается, Клопп постепенно решает свои проблемы, команда неплохо сыграла в Лиге чемпионов, так что моя абсолютная уверенность в том, что «Ливерпуль» легко победит, причем с форой (-1.5). Неплохой подбор футболистов у «Эвертона», но когда они вылетают, то это намного страшнее, чем вылетающие футболисты «Ливерпуля».