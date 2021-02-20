«Валенсия» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч 24-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Валенсия» — «Сельта».
Ставка: победа «Валенсии» за 2.53.
«Ставлю на «Валенсию», потому что «Сельта» потеряла из-за дисквалификации сразу двух своих лучших бомбардиров: Яго Аспаса и Браиса Мендеса. Без Аспаса «Сельта» — словно другая команда. В отсутствие капитана галисийцы провели в этом сезоне четыре матча: три поражения при одной ничьей с 12 пропущенными мячами. У «Валенсии», наоборот, вернулись в строй те, кого так сильно не хватало: защитник Гуильямон и форвард Гамейро. Ситуация очень благоволит «Валенсии».
Мой прогноз – победа «Валенсии», и коэффициент на нее очень хорош – 2.53. Можно также подстраховаться и поставить на «Валенсию» с форой (0). Наконец, самый аккуратный вариант – коэффициент 1.43 на то, что «Валенсия» не проиграет».
- 20 февраля 2021
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