«Локомотив» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Ярославле

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — СКА.

Ставка: ничья за 4.20.

«Сдается, «Локомотив» в целом разобрался с проблемами, посетившими команду перед шведским этапом Евротура, когда железнодорожники потерпели три подряд поражения. Правда, после этого самого Евротура серьезных соперников у ярославцев не было. И в грядущем противостоянии со СКА мы увидим реальную готовность «Локомотива» к плей-офф.



Что же касается СКА, то вряд ли он сможет пройти далеко по плей-оффовской сетке. Да, будет иметь преимущество своей площадки, судейский корпус привычно будет излишне лоялен, и питерцы сплошь и рядом будут играть в большинстве, а они умеют и любят это делать. И в четвертьфинале проблем не будет, а вот потом… Потом и «Динамо» может упереться рогом, как уже сделало в предыдущем туре, и тот же «Локомотив». А СКА у нас нынче какой-то плюшевый, да и реальных соперников у него в дивизионе убрали. А без конкуренции какой же может быть рост?



Что же касается непосредственно ярославского матча, то наиболее важным в нем видится тот факт, что пара команд у нас с достаточно сильным домашним уклоном. Но и чистую победу отдавать железнодорожникам рука не поднимается. Поэтому наиболее целесообразным будет заложиться на ничью в основное время, а уже потом «Локомотив» как-нибудь вытащит из плюшевых питерцев второе очко и сохранит имеющийся тренд».