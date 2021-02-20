«Торпедо» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Торпедо» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 2.88.

«В отличие от «Авангарда», нижегородцы план на сезон выполнили полностью. Нет, декларировать они могут все, что угодно, до завоевания Кубка Гагарина включительно, но… Силы первой четверки Восточной конференции известны, особой разницы в том, проиграть серию со счетом 1-4 или 2-4 нет, а на большее в Нижнем Новгороде нет ни сил, ни ресурсов. Поэтому «Торпедо» спокойно и уже немного гордится собой.



А вот у «Авангарда» есть еще нерешенная проблема с «Салаватом Юлаевым», который, ежели что, не сдвинет «ястребов» в Восточной конференции со второго места на третье, а сразу сбросит его в недра турнирной таблицы. И вроде интервал между соперниками приличный, но у уфимцев есть матч в запасе, и в этом туре он будет играть с «Куньлунем», а это, считай, два очка в кармане. Проиграй «Авангард» в Нижнем Новгороде – и вот вам, пожалуйста: «Салават» на дистанции пистолетного выстрела.



Таким образом, гости в грядущем матче выглядят заведомо более мотивированными. А еще у них будет немного мстительных настроений, ведь первый междусобойчик в этом сезоне «ястребы» проиграли. Теперь надо реваншироваться. Все это вместе заставляет меня весьма нехотя, но все-таки поставить на «Авангард», на его выездную победу, да еще в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы».