«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз Егора Титова на матч 25-го тура АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон».
Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 2.63.
«Ливерпуль» прервал неудачную серию встреч, остановил падение. Мы увидели команду, которая готова побеждать любого. Для этого нужно было возобновить Лигу чемпионов. Появилась какая-то свежая мотивация, и «Ливерпуль» сыграл ответственно и строго. «Лейпциг» в какой-то мере помог, но сам «Ливерпуль» был очень хорош. Теперь нужно все это перенести на чемпионат Англии, где ситуация не самая приятная. Даже за место в четверке нужно еще побиться.
«Эвертон» на неделе провел отложенный матч с «Манчестер Сити» и выглядел неплохо, но лишь до того момента, когда команда Гвардиолы включила дополнительные мощности. Там уже без вариантов. «Сити» продолжает бить все рекорды.
Учитывая, что «Эвертон» тоже играл в мид-уик, преимущество в физике у него не будет, а класс «Ливерпуля», конечно, выше. И понравилось, что команда Клоппа очень неплохо сыграла у своих ворот, массы моментов не было. Мне кажется, что и в дерби «Ливерпуль» свои 2 момента сможет реализовать, а «Эвертону» ничего сделать не позволит. Клопп, судя по всему, подобрал наконец-то правильный баланс для нынешнего состава. Ставлю на сухую победу «Ливерпуля».
- 20 февраля 2021
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