«Шальке» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Егора Титова на рурское дерби

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шальке» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 1.90.

«Кто бы мог подумать, что «Шальке» окажется в таком плачевном положении. Всего 9 очков у команды после 21 тура. И даже до зоны переходных встреч 9 очков. Трудно сказать, как может команда спастись. Сезон провальный. Смены тренеров абсолютно ничего не меняют. Печально, что так происходит, но это только говорит о слабой работе менеджмента. С деньгами у «Шальке» проблем никогда не было.



«Боруссия» провела великолепный матч в Севилье, особенно классным выдался первый тайм. Эрлинг Холанд просто невероятно хорош. Он и забивает, и в подыгрыше хорошо действует. Отметил бы еще его умение отдать и тут же побежать открываться. Все это происходит на огромной скорости, и остановить этого парня невозможно. В целом группа атаки у «Боруссии» очень мощная, и она должна показать себя против разобранного «Шальке». Очки Дортмунду тоже очень нужны. Борьба за место в лигочемпионской четверке очень плотная. И «Боруссия» там сейчас не находится.



Не забываем, что это дерби. Но в таком состоянии вряд ли «Шальке» хоть что-то сможет противопоставить Дортмунду. Ставлю на победу «Боруссии» минимум в два мяча».