«Шальке» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Егора Титова на рурское дерби

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шальке» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 1.90.
«Кто бы мог подумать, что «Шальке» окажется в таком плачевном положении. Всего 9 очков у команды после 21 тура. И даже до зоны переходных встреч 9 очков. Трудно сказать, как может команда спастись. Сезон провальный. Смены тренеров абсолютно ничего не меняют. Печально, что так происходит, но это только говорит о слабой работе менеджмента. С деньгами у «Шальке» проблем никогда не было.
«Боруссия» провела великолепный матч в Севилье, особенно классным выдался первый тайм. Эрлинг Холанд просто невероятно хорош. Он и забивает, и в подыгрыше хорошо действует. Отметил бы еще его умение отдать и тут же побежать открываться. Все это происходит на огромной скорости, и остановить этого парня невозможно. В целом группа атаки у «Боруссии» очень мощная, и она должна показать себя против разобранного «Шальке». Очки Дортмунду тоже очень нужны. Борьба за место в лигочемпионской четверке очень плотная. И «Боруссия» там сейчас не находится.
Не забываем, что это дерби. Но в таком состоянии вряд ли «Шальке» хоть что-то сможет противопоставить Дортмунду. Ставлю на победу «Боруссии» минимум в два мяча».
- 20 февраля 2021
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30