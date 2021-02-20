«Вальядолид» — «Реал»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Вальядолид» — «Реал» Мадрид.



Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.28.



«Вальядолид» сейчас находится на грани зоны вылета в Сегунду. На данный момент он с 21-м очком идет 18-м в чемпионате. Однако «Эйбар» опережает его только по дополнительным параметрам. Да и «Алавес» с 16-го места имеет отрыв от «Вальядолида» всего в один балл. Так что для хозяев поля в этом сезоне ничего пока не решено. Они еще могут постараться остаться в Ла Лиге.



Но в этой игре им, конечно, будет трудно заработать даже одно очко. «Реал» все еще ведет борьбу за второе место в таблице с «Барселоной». Лидирующий «Атлетико», который в последнее время начал грешить ничьими, все еще имеет небольшой отрыв от двух главных испанских грандов.



Так что команде Зидана необходимо набирать очки, чтобы, как минимум, сохранять второе место. Расслабляться ей некогда. «Барселона» отстает на три балла, а «Севилья» — на четыре. При этом обе они еще имеют матч в запасе.



Однако сейчас все мысли «Реала», скорее всего, направлены на середину следующей недели. Там им предстоит сыграть в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Аталантой». Да, на первый взгляд, это не самый грозный соперник, который мог бы попасться «сливочным». С другой стороны, вспоминая какие «американские горки» были у «Реала» в группе, им стоит теперь быть внимательным к любому сопернику в еврокубке.



Из этого следует вывод, что в игре с «Вальядолидом» «Реал» постарается сохранить силы. У него и так много игроков в лазарете. Возможно, не так активна будет команда Зидана.



Это немного увеличивает шансы «Вальядолида» в этой встрече. Хотя «Реал» — команда непредсказуемая в этом сезоне. Может она и выдаст огненный матч, а может, потерпит крах с клубом из зоны вылета.



Думаю, Зидан все-таки серьезно настроит свою команду. Хотя все равно осторожно сыграют мадридцы. Считаю, «Реал» выиграет. Предлагаю поставить на выигрыш мадридского клуба, а также на тотал забитых мячей меньше 3.5