«Милан» — «Интер»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Милан» — «Интер».



Ставка: победа «Интера» за 2.08.



«Фортуна, конечно, неожиданно расставила команды в последних матчах. Почти все время «Интер» шел вторым и пытался догнать «Милан». А именно в последнем туре все поменялось. Теперь команда Пиоли выступает в роли отстающей. Она в последнем туре проиграла не такой уж сильной «Специи» (0:2).



Ну а «Интер» в матче с «Лацио», который как раз-таки является сильным соперником, смог выиграть (3:1). После этого подопечные Конте наконец-то заняли столь желаемое первое место. Сделали они это все-таки заслуженно. «Интер» давно в чемпионате не проигрывал, а «Милан» в пяти встречах уже дважды потерпел поражение.



И ведь могла бы сложиться ситуация, при которой они бы еще много туров не сходились и шли бок о бок, как это было почти весь сезон до этого. Однако они встречаются в первом же туре после лидерства «Интера». Так что «Милан» может себе вернуть главенство в Серии А, а может, «Интер» только сильнее оторвется от своего географического соседа и оставит его на съедение «Роме» с «Ювентусом».



У «Милана» сейчас все не очень хорошо. Можно сказать, что у него даже началась «черная полоса». В общем-то, ее остановить можно только победами. И с ними пока у миланцев все не так гладко.



А «Интер» на данный момент, наоборот, на подъеме. Он играет все более солидно. Атака у этой команды уже хорошо сыграна. Лукаку борется с Роналду за первое место в гонке бомбардиров Серии А. Недавно этот клуб также смог сыграть нулевую ничью с «Ювентусом». Так что склоняюсь к победе «Интера» в этом матче».