«Милан» — «Интер»: прогноз Василия Уткина на матч 23-го тура Серии А

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч чемпионата Италии «Милан» — «Интер».
Ставка: тотал больше 5.5 жёлтых карточек за 2.10, удаление за 3.50.
«Дерби «Де Мадонина», или миланское дерби. «Интер» играет с «Миланом». Они только что играли в Кубке, была жаркая встреча. Лукаку с Иброй чуть не подрались, но по футбольным понятиям они, собственно, подрались, пусть даже и на словах.
Кроме того, это фактически матч за чемпионство, именно так сейчас это и выглядит. Думаю, игра будет напряженной и количество карточек будет зашкаливать. Полагаю, что самая разумная ставка — больше 5.5 желтых карточек за игру, считая обе команды. Думаю, в качестве бонуса можно взять красную карточку в этом матче.
Моя ставка тотал больше 5.5 желтых карточек – за коэффициент 2.10 и красная карточка за 3.50».
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