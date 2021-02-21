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«Милан» — «Интер»: прогноз Василия Уткина на матч 23-го тура Серии А

«Милан» — «Интер»: прогноз Василия Уткина на матч 23-го тура Серии А
Ставки / Прогнозы 0
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Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч чемпионата Италии «Милан» — «Интер».

Ставка: тотал больше 5.5 жёлтых карточек за 2.10, удаление за 3.50.

«Дерби «Де Мадонина», или миланское дерби. «Интер» играет с «Миланом». Они только что играли в Кубке, была жаркая встреча. Лукаку с Иброй чуть не подрались, но по футбольным понятиям они, собственно, подрались, пусть даже и на словах.

Кроме того, это фактически матч за чемпионство, именно так сейчас это и выглядит. Думаю, игра будет напряженной и количество карточек будет зашкаливать. Полагаю, что самая разумная ставка — больше 5.5 желтых карточек за игру, считая обе команды. Думаю, в качестве бонуса можно взять красную карточку в этом матче.

Моя ставка тотал больше 5.5 желтых карточек – за коэффициент 2.10 и красная карточка за 3.50».

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