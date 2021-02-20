Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

ЧМ-2021 по биатлону, эстафета, мужчины. Когда начало, смотреть онлайн, на каком канале

ЧМ-2021 по биатлону, эстафета, мужчины. Когда начало, смотреть онлайн, на каком канале
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) проходит чемпионат мира по биатлону. 20 февраля состоятся женская и мужская эстафеты.

Мужская эстафета 4 х 7,5 км стартует в 17:00 мск. В прямом эфире гонку покажет Первый канал. По прогнозам букмекеров, явным фаворитом считается сборная Норвегии, поставить на которую предлагают за 1.50. В тройку фаворитов также входят команды Франции (3.20) и Германии (9.00). Ниже оценены шансы Швеции (11.0) и России (17.0).

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Расписание соревнований

20 февраля
13:45. Эстафета, женщины.
17:00. Эстафета, мужчины.

21 февраля
14:30. Масс-старт, женщины.
17:15. Масс-старт, мужчины.

Состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

Биатлон, ЧМ-2021. Эстафета, мужчины. Прогноз: момент истины для Логинова и Латыпова
Мужская эстафета — главный шанс сборной России на долгожданную медаль чемпионата мира.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021