ЧМ-2021 по биатлону, эстафета, мужчины. Когда начало, смотреть онлайн, на каком канале

С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) проходит чемпионат мира по биатлону. 20 февраля состоятся женская и мужская эстафеты.



Мужская эстафета 4 х 7,5 км стартует в 17:00 мск. В прямом эфире гонку покажет Первый канал. По прогнозам букмекеров, явным фаворитом считается сборная Норвегии, поставить на которую предлагают за 1.50. В тройку фаворитов также входят команды Франции (3.20) и Германии (9.00). Ниже оценены шансы Швеции (11.0) и России (17.0).



Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения

Расписание соревнований



20 февраля

13:45. Эстафета, женщины.

17:00. Эстафета, мужчины.



21 февраля

14:30. Масс-старт, женщины.

17:15. Масс-старт, мужчины.



Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.



Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

Биатлон, ЧМ-2021. Эстафета, мужчины. Прогноз: момент истины для Логинова и Латыпова Мужская эстафета — главный шанс сборной России на долгожданную медаль чемпионата мира.