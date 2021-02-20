«Динамо» — «Спартак»: смотреть онлайн, трансляция матча, какой канал покажет

20 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Спартак». Начало матча — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «Спартака» оценён букмекерами коэффициентом 2.98. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.38.



Букмекеры уверены, что матч Кубка России «Динамо» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.



Проход «Динамо» доступен за 1.91, проход «Спартака» — за 1.98.

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