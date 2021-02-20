«Зенит» — «Арсенал»: во сколько начало матча, по какому каналу покажут в прямом эфире

Сегодня, 20 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «Арсенал» Тула. Начало матча — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом хозяев — поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 12.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.00.
Букмекеры уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.09. Поставить на «обе забьют» можно за 2.31.
Проход «Зенита» доступен за 1.20 (80%), проход «Арсенала» — за 5.20 (20%).
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