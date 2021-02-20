«Ливерпуль» — «Эвертон»: трансляция матча, смотреть онлайн, когда начало

20 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон». Начало встречи — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех гостей оценён экспертами в 7.30. А ставки на ничью принимаются за 4.80.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.74, на пенальти — за 2.50, на удаление — 5.00.