«Динамо» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на московское дерби в Кубке России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак».
Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.31.
«Матч должен состояться, несмотря на холодную погоду в Москве. Такое решение было принято. Играть будет сложно. Мяч тяжелый, не знаю, что там с полем будет. Но «Спартак», вернувшись со сборов, уже сыграл с «Рязанью» товарищеский матч — за закрытыми дверями. Победили 2:0, забили Ларссон и Понсе. Но, честно говоря, не очень понимаю, для чего нужны такие матчи. Только травму можно получить.
Статистика есть, и она очень печальная для «Динамо». На своем поле не побеждали «Спартак» с 2008 года. И в последних 13 матчах «Динамо» выиграло только один раз. У «Спартака» в этом дерби полное преимущество. Но все равно, каждая встреча — это новая история. В первом круге сыграли 1:1, и «Спартак» спасся в концовке встречи.
Думаю, что сложно будет созидать в этой встрече. Условия этому не благоволят. Поэтому обилия моментов и голов не жду, при этом все-таки считаю, что «Спартак» не уступит. Есть у него уверенность в играх с «Динамо». Моя ставка — «Спартак» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча».
- 20 февраля 2021
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