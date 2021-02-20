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«Зенит» — «Арсенал» Тула: прогноз Егора Титова на матч Кубка России в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Арсенал» Тула: прогноз Егора Титова на матч Кубка России в Санкт-Петербурге
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021 «Зенит» — «Арсенал».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.00.

«Зенит» — явный фаворит, иначе и быть не может. Помним, как он провел отрезок перед перерывом, когда дома никому из соперников не дал ни шанса. Выигрывал уверенно и у «Динамо», и у «Спартака». Конечно, за паузу могло что-то поменяться, но не думаю, что кардинально. «Зенит» сейчас не в тяжелом графике, поэтому можно ждать от него хорошего футбола. По составу это, конечно, самая укомплектованная команда в России.

Что касается «Арсенала», то наверняка за время сборов Парфенов донес свои идеи до футболистов, и игра Тулы должна измениться. При этом матчи с «Зенитом» в «Урале» Парфенову не удавались. Команда не особенно сильно закрывалась и становилась легкой добычей для петербуржцев. Понятно, что сейчас «Арсенал» будет действовать аккуратно, большими силами будет обороняться. Но поможет ли это? Не уверен.

Вижу достаточно убедительную победу «Зенита», минимум в два мяча. Разница в классе значительная. «Зенит» играет дома, под крышей, с болельщиками. Вариантов для Тулы не вижу».

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