«Вальядолид» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вальядолид» — «Реал Мадрид».

Ставка: победа «Реала» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.73.

«Вальядолид» сейчас в зоне вылета находится. Были вопросы по Серхио Гонсалесу, будет он уволен или нет. Но давненько «Вальядолид» не побеждал в чемпионате. И ситуация сейчас для команды, где президент Роналдо, непростая. Даже если «Вальядолид» продолжит в том же духе, то, несмотря на свой неплохой подбор игроков, он рискует вылететь. Но плотность внизу турнирной таблицы очень серьезная. Каждая победа, каждый набор очков чуть спокойнее делает ситуацию. У «Вальядолида» на данный момент 21 очко. Та же «Осасуна», идущая 12-й, набрала 25 очков.



«Реал» в последних матчах выглядел весьма неплохо. Обыграл «Уэску» с горем пополам. Затем надежно сыграли в обороне с «Хетафе» (2:0). С «Валенсией» похожий матч был (2:0).



«Реал» потерял Карвахаля, но вернулся Лукас Васкес, и это большое подспорье для Зидана. Если «Реал» сыграет так же надежно и сконцентрировано, как выглядел в последних матчах, то, скорее всего, обыграет «Вальядолид». В прошлом сезоне была победа (1:0), и в первом круге нынешнего тоже непростая победа.



Думаю, не стоит ждать обилия голов, а вот победу «Реала» — возможно. Победа оценивается скромно — 1.5. А через тотал меньше 4,5 мяча — за 1.73. За более высокий коэффициент можно сыграть «победа «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча»