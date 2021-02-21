Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1/8 финала Кубка России

«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1/8 финала Кубка России
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Сочи».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.09, ИТМ 1 гола «Сочи» за 1.82.

«В Краснодаре тепло, солнечно, хороший стадион. «Быки» уже провели один матч в Лиге Европы в этот четверг, пусть и неудачный. Проиграли в родных стенах загребскому „Динамо“, пропустили три мяча. Но лишний официальный матч — это всегда прибавка к мастерству, физической готовности. «Краснодар» форсировал подготовку, потому что рано возобновлял сезон в еврокубках. Поэтому «быки» будут лучше готовы сейчас. Поставлю на победу хозяев. Вполне вероятно, что гости забить так и не сумеют».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021