«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1/8 финала Кубка России

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Сочи».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.09, ИТМ 1 гола «Сочи» за 1.82.

«В Краснодаре тепло, солнечно, хороший стадион. «Быки» уже провели один матч в Лиге Европы в этот четверг, пусть и неудачный. Проиграли в родных стенах загребскому „Динамо“, пропустили три мяча. Но лишний официальный матч — это всегда прибавка к мастерству, физической готовности. «Краснодар» форсировал подготовку, потому что рано возобновлял сезон в еврокубках. Поэтому «быки» будут лучше готовы сейчас. Поставлю на победу хозяев. Вполне вероятно, что гости забить так и не сумеют».