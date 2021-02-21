«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1/8 финала Кубка России
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Сочи».
Ставка: победа «Краснодара» за 2.09, ИТМ 1 гола «Сочи» за 1.82.
«В Краснодаре тепло, солнечно, хороший стадион. «Быки» уже провели один матч в Лиге Европы в этот четверг, пусть и неудачный. Проиграли в родных стенах загребскому „Динамо“, пропустили три мяча. Но лишний официальный матч — это всегда прибавка к мастерству, физической готовности. «Краснодар» форсировал подготовку, потому что рано возобновлял сезон в еврокубках. Поэтому «быки» будут лучше готовы сейчас. Поставлю на победу хозяев. Вполне вероятно, что гости забить так и не сумеют».
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