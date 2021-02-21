«Барыс» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Барыс» — «Сибирь».

Ставка: победа «Барыса» с форой (-1.5) за 2.10.

«Пока «Барыс» в четвертьфинале выходит на «Магнитку» — и это, пожалуй, самый лучший для казахстанцев вариант из всех возможных. Потому что уральцев он в плей-офф проходил не далее как в четвертьфинале конференции предыдущего сезона. Другие варианты – «Салават Юлаев» и «Авангард» — уже сложнее, эти казахстанцев в плей-офф разных лет били. А «Ак Барс» – так и вовсе полный мрак.



То есть можно констатировать, что в настоящий момент наши южные соседи заняли стратегически важное и верное для себя положение, которое и надо удерживать, не поднимаясь выше, но и не сваливаясь вниз. Задача получается обоюдоострой, потому что, с одной стороны, находится «Трактор», который через раз выдает нелогичные результаты. С другой – нижегородское «Торпедо», которое может чуть-чуть поднажать и обойти «Барыс».



Конкретно сейчас для сохранения «нажитого непосильным трудом» казахстанцам надо побеждать. Сделать это будет нетрудно, «Сибирь», потеряв шансы на плей-офф, особо не рыпается. Да и забивают сибиряки больше одной шайбы только по большим праздникам. А главное – они явно доигрывают сезон, находясь головами не на площадке, а кто где. Кто на теплом пляже, кто в поисках новой команды.



Таким образом, для удержания стратегически нужного положения в турнирной таблице у «Барыса» практически нет никаких препятствий. Казахстанцы просто обязаны выигрывать у «Сибири», пусть и с небольшим преимуществом в пару шайб, но точно в основное время».