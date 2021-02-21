«Аталанта» — «Наполи»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 23-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Наполи».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.34.

«Невероятно трудная игра для прогнозирования, но примерно понимаем, чего ждать от команды Гасперини. Сейчас это хорошая организация, это тонус, возможно отсутствие некоторых игроков, как Хатербура.



Но, «Аталанта» сейчас хороша. Команды, пытаясь противостоять ей, располагают «автобус» у своей штрафной. Так было в прошлом туре против «Кальяри». Футболисты Сардинии играли именно в таком стиле.



На что сейчас способен «Наполи» — это большая загадка. С одной стороны была победа над «Ювентусом», тяжелая и трудная, от обороны, а потом игра в Лиге Европы и поражение от испанской «Гранады». Как «Наполи» будет играть с «Аталантой»? Большой вопрос. Мне кажется, что как и всегда Гаттузо выберет осторожный вариант, будет искать шансы и надеяться, что «Аталанта» не сумеет забить. Нечто подобное мы видели в матче с «Ювентусом».



Поставлю на небольшое количество голов. Кстати, в последнее время «Аталанта» не много забивает. Пусть будет тотал меньше 2.5».