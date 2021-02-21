«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Мостового на матч 25-го тура АПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити».
Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет + обе забьют за 1.94.
«Арсенал» стартовал в Лиге Европы, где в выездном матче поделил очки с «Бенфикой» (1:1). В чемпионате Премьер-Лиги «канониры» в 24 турах сумели одержать 10 побед и четыре раза сыграли вничью, что соответствует 10-му месту.
Команда набрала 34 очка и до зоны еврокубков расстояние составляет восемь очков. После ничьей и двух поражений подряд столичный клуб на своем поле сумел обыграть «Лидс» (4:2).
«Манчестер Сити» набрал обороты и пока непонятно, кто сумеет остановить дружину Пепа Гвардиолы. В активе «небесных» 17 побед и пять мирных исходов, которые принесли 56 очков и первую позицию. Отрыв от второго «МЮ» составляет десять пунктов. В двух последних турах «городские» одолели «Тоттенхэм» (3:0) и «Эвертон» (3:1).
«Арсенал» переживает перестройку и регулярно выдает неплохой футбол. «Манчестер Сити» на ходу и использует свое преимущество в технике, в желании играть и бежать вперед.
Считаю, противники «Сити» проигрывают еще до выхода на поле, при этом боятся навязать «небесным» свой футбол, что может стать залогом успеха. В этой дуэли отдам предпочтение гостям, но считаю, что «канониры» без гола с поля не уйдут. Моя ставка – «Манчестер Сити» не проиграет + обе забьют".
- 21 февраля 2021
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:44
-
07:30
-
07:18
- 20 февраля 2021
-
23:38
-
22:00
-
21:30
-
21:10
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15