«Динамо» — «Спартак»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу Кубка России

20 февраля в матче 1/8 финала Кубка России встретятся «Динамо» и «Спартак». Начало матча — в 19:30 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!



Забери свой бонус в три простых шага.



1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.



2. Пройди полную идентификацию.



3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Спартак».